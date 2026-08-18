Centro de Goiânia\nÉ triste ver o abandono do poder público com o Centro da cidade. Infelizmente ainda não apareceu um gestor que realmente queira cuidar e revitalizar o Centro com vontade, e isto também vai para os responsáveis de outros órgãos envolvidos. Deixam acabar, destruir, para tornar o processo de recuperação mais difícil, oneroso e ter justificativas.\nEm se tratando da Avenida Goiás, uma avenida histórica da nossa cidade principalmente pela arquitetura Art déco, tem que ser respeitada a estética desse estilo. É imprescindível que sejam mantidas as luminárias clássicas. O Iphan não pode permitir que os postes clássicos sejam trocados por unidades convencionais, pois estará indo contra a sua função que é de proteger, conservar e promover o patrimônio cultural.\nJá a Concessionária SPE Brilha Goiânia, quando se propôs a prestar esse serviço na iluminação pública, tem que respeitar e manter esses pontos onde há um estilo diferenciado de iluminação, e fazer um planejamento para realizar essas substituições.