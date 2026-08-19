Furtos no Centro\nEstavam furtando hidrômetros para venda em ferros velhos e as autoridades não se mexeram. Em seguida passaram\ntambém a furtar fios indiscriminadamente, e as autoridades continuaram desconhecendo o problema. Agora estão furtando os postes de ferro da ilha da Avenida Goiás e, estranhamente, estão tratando o caso apenas como vandalismo e pensando em substituí-los por postes de cimento.\nOra, só não vê quem não quer, que se trata de furto para venda e obtenção de recursos para alimentação do vício das drogas, e que os vídeos mostram que a maioria é praticada pelos mesmos moradores de rua que vivem assaltando e roubando moradores e comerciantes do Centro de Goiânia.\nQualquer cidadão com o mínimo de discernimento sabe que o destino desse material são os ferros velhos, basta conversar “seriamente” com os transgressores para identificar os estabelecimentos receptores. Por que será que as autoridades não agem nesse sentido?