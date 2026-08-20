Bosque dos Buritis\nEstou com uma carta guardada em algum canto dos meus papéis desarrumados. Era um rosário de lamúrias contra a prefeitura de Goiânia e seus inquilinos mais poderosos. Tinha de tudo um pouco, dessas tristezas que o cidadão comum coleciona. Como moro no Centro e bato ponto como caminhante no Bosque dos Buritis, assunto não falta.\nMas vi notícia nesse diário que me fez abandonar aquela carta perdida. Resolvi escrever esta. A notícia é alvissareira: está no “Giro”. O prefeito tá preparando uma pindura de R$ 30 milhões no BNDES para “requalificar” o bosque, com paisagismo novo e passeios modernizados. Aleluia! Que venha. Só que obra, sem data pra começar nem pra acabar, não resolve o nosso sofrimento de todo dia: escuridão, sujeira, buracos, terra esparramada pela obra do TCM onde já foi pista de caminhada.