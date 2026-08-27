AlegoImaginemos a situação de um trabalhador assalariado levantando-se de madrugada e tendo que pegar coletivos até chegar ao seu local de trabalho, em trajeto que exiges horas em condições sub-humanas, todos os dias da semana, sem tomar um café da manhã digno desse nome, cheio de dívidas para pagar, com filhos na escola etc. . Um belo dia ele decide comunicar ao patrão que resolveu fazer um concurso visando um novo emprego e que faltará ao serviço alguns dias todas as semanas, até o dia das provas, sem que essas faltas lhes sejam subtraídas de seus dias trabalhados, ou seja, esperando receber seu salário integral mesmo faltando ao serviço para atender a um objetivo na vida. Alguém duvidaria da impossibilidade de tal pedido ser atendido? \tPois bem, essa situação se vivencia neste momento, guardadas as devidas proporções, envolvendo os membros do Legislativo estadual, cuja grande maioria é formada por candidatos à reeleição neste ano. Os nobres deputados, conforme noticia O POPULAR, decidiram que as sessões das quintas feiras serão suspensas até a eleição, juntando-as todas em dois dias da semana, terças e quartas-feiras. Sem que tal decisão, feita ao arrepio de mudanças e adequações anteriores no regimento interno justamente para diminuir a carga horária dos legisladores de nosso estado, signifique qualquer corte no salário e nos penduricalhos com que são presenteados os mesmos deputados. Mesmo que a semana legislativa seja apenas um arremedo de uma semana de trabalho, mais um dia será subtraído. Apenas 3 dos presentes à votação de tal suspensão votaram contra, dois do Partido dos Trabalhadores e um do Partido da Social Democracia Brasileira. O regimento interno é contra? Mude-se o regimento interno. Simples assim.Mais uma demonstração da falta de respeito para com o povo que sustenta poderes perdulários como os nossos, que não pensam duas vezes em voltar-nos as costas, pisando no que se espera de um representante que recebe salários polpudos e injustificáveis, desconsiderando ao extremo nossa população. Luciano Leão Bernardino da CostaGoianésia-GOImpedimento A CBF reuniu os clubes das séries A e B e decidiram adotar as mudanças implantadas pela Fifa para dar mais tempo de bola rolando no campeonato mundial de futebol. Estranho, como torcedor, que tenham esquecido do impedimento, hoje exageradamente valorizado nas partidas. Há casos de considerarem o bico da chuteira para definir que houve impedimento. Ora, a alegria maior do futebol não é o goooollll? Por que não acabar com essa regra desagradável, que só interessa a times retranqueiros e contraria a lógica do futebol? Macilene R de Oliveira Centro - Goiânia