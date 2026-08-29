Horário eleitoral Começou nesta sexta-feira (28), em todo o país, o horário eleitoral gratuito e obrigatório no rádio e na televisão. Chegou a hora de avaliarmos quais nomes do Legislativo estadual e federal e do executivo estadual e federal irão nos representar nos anos vindouros. Reconheço que muitas pessoas não ouvem nem assistem o horário eleitoral, desligam o rádio e a televisão, uma postura democrática, dado a liberdade que cada um tem, mas não é republicana, e tão pouco inteligente. Precisamos conhecer para cobrar, para exigir respeito a cada promessa, compromisso e intenção empenhada nos palanques. É necessário também saber da vida pregressa de cada candidato, e fazer a comparação com o que cada um vai levar para os ouvintes e telespectadores. Vamos lembrar do nosso cotidiano, o que precisamos para viver bem, saúde, educação, moradia, meio ambiente, segurança pública, empregabilidade, corrupção, infraestrutura e apoio aos grupos minoritários, como PCD, crianças, idosos, mulheres em situação de risco, grupos LGBTQIAPN +, negros, quilombolas, indígenas e tantos outros grupos de vulnerabilidades no nosso país. Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - GoiâniaSemáforos temporizados A mobilidade urbana de Goiânia cresce em ritmo acelerado, mas a infraestrutura viária ainda carrega gargalos históricos. A substituição gradual dos semáforos tradicionais por modelos com contadores numéricos regressivos (temporizadores) é um passo gigante para tornar o trânsito da capital mais seguro, previsível e humano. O modelo tradicional com luz amarela rápida gera constantes dilemas: acelerar para aproveitar a abertura ou frear bruscamente com risco de colisão traseira. Com o temporizador, o motorista sabe exatamente quanto tempo resta de sinal verde ou vermelho, permitindo tomadas de decisão calmas e calculadas. Os pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, são os maiores beneficiados. Saber com precisão quantos segundos restam para concluir a travessia evita o pânico no meio da via e reduz drasticamente os riscos de acidentes. A contagem regressiva no sinal vermelho prepara os condutores com antecedência, agilizando a arrancada coletiva e reduzindo o efeito sanfona nos cruzamentos. Mais do que uma simples atualização técnica, adotar semáforos temporizados em Goiânia é investir diretamente na convivência pacífica entre motoristas, ciclistas e pedestres, transformando a rotina viária em um trânsito mais humanizado e educado pela força da tecnologia. Carlinhos do Esporte Centro - Goiânia