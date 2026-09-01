EleiçõesO artigo do professor Jônathas Silva nesse fim de semana me fez lembrar o quanto os candidatos usam partidos políticos apenas para se eleger, virando as costas para os mesmos após eleitos. Quanto mais partidos aquele candidato passou, mais descomprometimento tem com a sociedade. Ele almeja apenas benefício pessoal em detrimento da política séria. Em tese o mandato é do partido, mas quando eleitos eles votam pautas da maneira que bem querem, sem olhar o programa ideológico do partido. Cabe aos partidos serem mais rígidos. Se partido não é importante, que sejam extintos todos e se passe a exigir apenas o CPF para registrar uma candidatura, caindo por terra toda a filosofia democrática e ideológica que cada partido representa.Mas sabemos também que o atual modelo político partidário faz com que a sigla seja apenas uma barriga de aluguel para os candidatos e dirigentes sem compromisso com a população, que se apropriam da legenda para gerir o fundo partidário e o fundo eleitoral. Fábio de Oliveira CunhaGoianésia-GO GameleirasEm resposta à carta publicada em 31/08, a Amma informa que as quatro gameleiras têm problemas fitossanitários. Duas delas estão em estado crítico, o que compromete a segurança da população e exige a troca. Incêndios criminosos, que duraram três dias e aos quais as árvores foram submetidas, agravaram ainda mais o estado fitossanitário dos exemplares, que já apresentavam necroses no tronco, ação de insetos broqueadores, com perfuração do cerne, e estrangulamento das raízes pela ausência de área permeável para seu crescimento. Recentemente, um galho quase atingiu um advogado, fato amplamente noticiado em junho deste ano.A arborização urbana deve seguir critérios técnicos. Para espécies como a gameleira, é preciso avaliar a adaptação ao ambiente e as características do local de plantio, especialmente em calçadas com grande movimento. Os dois exemplares mencionados ficam em frente a um hospital, um bar e uma padaria.O laudo foi elaborado com base em estudos e vistorias técnicas por sete analistas ambientais. A Amma é um órgão técnico que se baseia em preceitos científicos e sua prioridade é proteger a vida e a população. Qualquer cidadão que queira consultar o parecer técnico e conhecer os critérios de uma vistoria arbórea pode solicitar acesso junto ao órgão.Zilma P. Campos Peixoto Presidente da Amma