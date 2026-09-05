Trajetória de MoraesAlexandre de Moraes parece ter enterrado sua bem-sucedida carreira de ministro do STF, mergulhado em farto material que o mostra como serviçal do famigerado Vorcaro. O dinheiro tem mesmo o condão de romper estruturas e chegar ao âmago das pessoas, desnudando de que material é feita, de fato, a estrutura moral de cada um. Moraes conseguiu ser alçado à condição de grande artífice da democracia brasileira, ao vencer a quadrilha de bandoleiros que insistiram no recorrente hábito de substituir o sufrágio pelo som ameaçador dos coturnos; venceu também a corriola de moleques covardes que serviram de mulas para transportar a nojenta ideia de se valer da força e do dinheiro para impor vontade política, os energúmenos do QG de Brasília. Sua contribuição passará para a história como de um homem que soube matar, na unha, os piolhos que sempre insistiram em recorrer a recursos espúrios para cobrir de opróbio a história brasileira. Incontinenti, lançou-se ao velho apelo do dinheiro para se colocar no mesmo balaio daqueles perniciosos da tentativa de golpe. Que tenha o futuro que escolheu merecer. Lenoar Santos Macedo Silvânia-GO GameleirasEm resposta à carta do leitor publicada na edição desta quinta-feira (4), a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) esclarece que os processos administrativos são públicos. No entanto, os pareceres técnicos fazem parte dos Processos Eletrônicos Digitais (PED) que contêm dados pessoais dos requerentes. Por isso, os documentos não são publicados de forma irrestrita, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os pareceres podem ser acessados mediante solicitação formal, presencialmente na Amma ou por meio da Ouvidoria. O acesso aos documentos é assegurado, não havendo ocultação de informações.A conservação da arborização urbana é uma responsabilidade que envolve toda a sociedade, com obrigações específicas atribuídas aos proprietários e possuidores dos imóveis lindeiros às calçadas. Cabe ao poder público, por sua vez, estabelecer as diretrizes, orientar e fiscalizar o cumprimento das normas de arborização urbana, além de atuar dentro de suas competências na conservação e manejo da árvores.A Amma reafirma seu compromisso com a preservação da arborização urbana e com decisões fundamentadas em critérios técnicos.Zilma Percussor Campos PeixotoPresidente da Amma