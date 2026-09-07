7 de Setembro\nNesse 7 de Setembro o Brasil completa 206 anos de independência, emancipação, com os atos enérgicos e surpreendentes do próprio filho do rei de Portugal. Mas o que o digno feriado não homenageia é o que justamente a bravura da família real fez pelo Brasil. Desde a Imperatriz Leopoldina, vinda da Áustria, que juntamente com José Bonifácio influenciou Pedro I a tomar a decisão de independência. Como também as lutas pra manter todo o território nacional e a imensidão do país, a reação à invasão paraguaia.\nTodos esses atos passados por cima nos livros de história e nas homenagens. É como se a monarquia brasileira fosse um engodo, um mal exemplo, mas não foi assim. Senado e Câmara bem atuantes, liberdade de expressão na imprensa, mesmo o catolicismo sendo a religião oficial da monarquia, as outras manifestações, credos e templos eram permitidos. De cabos submarinos a atravessar continentes para comunicação, de Pedro II ser uma das primeiras pessoas do mundo a falar ao telefone. Talvez a extinção da escravidão seja ato mais demorado da monarquia, tendo que ser analisada, é claro, a conjuntura política e da sociedade da época. A decisão pela lei de extinção teve que vir da sensibilidade de uma mulher, filha de Pedro II.