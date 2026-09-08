Facismo\nO fascismo é um modelo político, estratégico e ideológico, que foi muito difundido e popularizado no governo italiano de Benito Mussolini, em meados do século passado. E eles usavam a nomenclatura com muito orgulho, e refere-se à união das faces, que são varas muito finas, mas juntas se tornaram fortes, e com dificuldades para serem quebradas.\nO fascismo defende um estado totalitário, um partido único, tem referencial na imagem de um líder com grande perfil militar, existe um culto à força e à violência para solucionar problemas. O fascismo fabrica um inimigo, e inventa uma ameaça inexistente. Mas as características não param por aí. O fascismo cria um receio e estimula a população a achar que um regime perigoso, que nunca foi criado, possa ser criado e implementado no país.\nCria ideias de ódio aos inimigos. Tudo que for diferente do pensamento dominante deles, deve ser destruído. Com isso, rejeitam as diferenças culturais, ideológicas, modo de vida, conduta cotidiana etc. Existe um anti-intelectualismo, anticultura, anticiência, antipesquisa, existe a exaltação da ignorância, falar alto, com agressividade e falta de empatia com os que pensam diferente deles.