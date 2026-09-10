República em crise Estamos à deriva e sem timoneiro em plena tempestade. Ficar impassível deixou de ser uma opção. Às vésperas das eleições, a crise de confiança na mais alta corte do Judiciário – materializada nos vínculos espúrios, notórios a todos, entre os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e o controlador do banco Master, Daniel Vorcaro – gera momentos de grande efervescência política que reverberam nas demais esferas da República. Não se trata de uma crise ímpar; são fatos reiterados, jorram com uma profusão que extrapola os limites aceitáveis da lógica, da moral, do respeito e da liturgia. O Supremo Tribunal Federal, friso, a maior instância do Judiciário, com seus vícios, tropeços e suspeições, “legitima-se” como o olho do furacão de uma ruptura de proporções institucionais. Alguns de seus membros têm dificuldade em aceitar os limites impostos pela lei e, sentindo-se inalcançáveis, às vezes expandem as próprias prerrogativas quando agem por meio dos arbitrários inquéritos de ofício. No Legislativo, a tônica é a gritante ausência de protagonismo e a incapacidade de decisão dos parlamentares para apontar os rumos a serem seguidos. Essa lacuna de lideranças, robustecida pela falta de consenso entre as variadas vertentes ideológicas do parlamento, como “canto da sereia”, atraiu ao centro das deliberações o velho ativismo judicial do STF – institucionalmente, um estranho neste ninho. No Palácio do Planalto, estrategicamente, a prudência recomenda distância das mazelas que rondam sobre a corte Suprema, visto que não capitalizam votos para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa paralisia política sufoca o futuro da nação, que segue refém de um crescimento pífio, de uma carga tributária escorchante e do descontrole fiscal. É hora de dar um basta! O momento exige coragem e posicionamento, pois, como lembrava Martin Luther King Jr.: “Nossas vidas começam a acabar no dia em que nos silenciamos sobre o que importa.” João Bosco Costa Lima Trindade-GO Caso MasterQueria pedir a senhor .Maria Lúcia Félix Bufaiçal que continue a rezar todos os dias pelo ministro André Mendonça. Saravá nenhum vai conseguir deter a coragem deste ministro que apesar de lutar contra todos vai limpar o Brasil destes corruptos que assolam o país e que têm muita torcida entre os cidadãos que deveria apoiar essa limpeza e no entanto torcem contra. Luiz Antônio Calaça Residencial Granville - Goiânia