Símbolo nazistaNa política, assim como na vida, não adianta tentar ser aquilo que não se é, nem todo mundo é tapado ou acredita em estórias dos três porquinhos, existem pessoas cultas, estudadas e que leem, senão vejamos. Na Alemanha, uma tiara de flores na cabeça de uma mulher é motivo de ir para prisão, no Brasil não é bem isso que acontece. Tem uma deputada federal bolsonarista por Santa Catarina, que inclusive foi cotada para ser vice na chapa de um candidato à Presidência da República em 2026, que usa uma tiara de flores na cabeça, e ela foi confrontada por uma mulher, cidadã alemã, atenção, eu não disse Erika Hilton ou uma militante de um partido de esquerda, eu estou dizendo uma cidadã alemã, que discutiu com essa deputada federal da extrema direita por estar usando uma tiara de flores na cabeça. No nazismo, uma coroa ou tiara de flores na cabeça feminina representava e ainda representa o símbolo oficial da mulher germânica pura, que era a reprodutora ariana idealizada por Adolf Hitler. A extrema direita em nível mundial, adora tentar ludibriar as pessoas, mas no Brasil, eles são mais bizarros, eles sequestram a imagem e estética da inocência para normalizar o absurdo. Uma aparente linda, feminina e angelical tiara de flores na cabeça de uma mulher política, branca, e eleita democraticamente, jamais despertaria uma visão de culto ao nazismo, isso fica muito claro na visão de quem a elegeu. Meu Deus, onde esse povo vai parar? Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo mundo - Goiânia Risco para pedestres Parece inacreditável, mas o tempo de verde do semáforo para pedestres no movimentadíssimo cruzamento entre as avenidas T-10 e T-15 é de quatro segundos! Certamente há um padrão – que a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito não utiliza ou não controla – para os tempos dos semáforos de pedestres em função das distâncias a serem percorridas. Marcelo Melgaço Costa Setor Bueno - Goiânia Mario Sergio Conti O jornalista Mario Sergio Conti fez um retrato de nossa política jabuticaba manchada pelo maior escândalo financeiro. Mas não adianta, como ele fez, tentar culpar a direita pelo fracasso do governo Lula. O paternalismo de governo não faz o Brasil crescer, pelo contrário, cria parasitas com riqueza que o Estado não produz, apenas arrecada, e em níveis insuportáveis. A mudança de mentalidade de governo é necessária e urgente, e a imprensa tem grande responsabilidade nessa educação. Eduardo Siade Goiânia-GO