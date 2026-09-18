Crise no STFLembrando o jornalista Boris Casoy: “Isto é uma vergonha!” Acompanhamos com atenção os acontecimentos que envolvem o Banco Master, Daniel Vorcaro e autoridades brasileiras. Independentemente das posições adotadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, a sociedade já demonstra perplexidade diante das relações e circunstâncias que vêm sendo divulgadas e que precisam ser plenamente esclarecidas. O poder emana do povo e, em seu nome, deve ser exercido com responsabilidade, transparência e respeito às instituições. Qualquer julgamento deve obedecer rigorosamente à Constituição, às leis, às provas e ao direito de defesa, sem se submeter a pressões políticas ou populares. Mas também não se pode ignorar a indignação de milhões de brasileiros diante do que já veio a público. O país necessita de respostas claras para preservar a credibilidade dos Três Poderes e a confiança da população em suas instituições. Que cada integrante de nossa Suprema Corte decida com interesse público. O STF ficou menor com a sessão de 15 de setembro. O Supremo se apequenou com as cenas de pugilato em que teve mais briga do que discussões legais. Ministros se digladiando entre si para todo o mundo assistir, mostrando total falta de dignidade, pudor e senso de responsabilidade. A população brasileira está indignada com os ministros do STF, sem o recato e a decência adequados, além da falta do senso de responsabilidade.João Coelho VítolaBrasília-DFCasarão no CentroHá alguns dias, voltei ao Ateliê Pizza Café Arte, no Centro de Goiânia. Como tantas outras vezes, atravessei seu portão de ferro e entrei naquele belo casarão da década de 1940, com seus amplos cômodos, pisos antigos, azulejos, lustres e a atmosfera acolhedora que parece nos transportar para outra época. Ali encontra-se uma parte da memória de Goiânia. Por isso, recebi com tristeza a notícia de que o casarão deverá dar lugar a uma nova construção. Compreendo que as cidades crescem e se transformam. O progresso é necessário. Mas nem todo avanço precisa ser acompanhado pelo apagamento daquilo que nos conta quem fomos. A arquitetura art déco ajudou a construir a identidade da nossa capital. Cada casa preservada é mais do que um imóvel: é um testemunho silencioso da história da cidade e das gerações que por ela passaram. Goiânia precisa aprender a olhar para suas casas antigas com mais carinho. Cada uma delas pode esconder uma história que ainda não conhecemos. E cada demolição pode significar o desaparecimento de uma página que jamais conseguiremos escrever novamente.Marcos Neiva Crispim V. São Tomaz - Aparecida de Goiânia