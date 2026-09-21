Regularização fundiáriaApesar dos avanços significativos registrados nos últimos meses, com a entrega de milhares de escrituras, a Prefeitura de Goiânia ainda tem pela frente um de seus maiores desafios sociais: a regularização fundiária de ocupações urbanas. Trata-se de um problema histórico que se estende por diferentes regiões da capital e mantém milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos retratos mais evidentes dessa realidade está na Região Oeste, dentro do Conjunto Vera Cruz. Na área, três ocupações, batizadas pelos próprios moradores de Nova Canaã, Nova Jerusalém e Alfredo Nasser, reúnem mais de 500 famílias. Em algumas dessas áreas, mesmo sob disputas judiciais em andamento, a presença comunitária já se encontra praticamente consolidada. É o caso da Nova Canaã, que já dispõe de rede elétrica formal e iluminação pública regularizada. Contudo, a morosidade do Judiciário em destravar a titulação definitiva desses terrenos impõe uma rotina de permanente insegurança. Sem a garantia jurídica da posse, as famílias hesitam em investir na melhoria de suas casas. Mais grave ainda são os reflexos no dia a dia: sem um comprovante de endereço oficial, muitos moradores enfrentam barreiras burocráticas para acessar serviços essenciais básicos, como o atendimento na rede pública de saúde. O impasse social e jurídico nas ocupações de Goiânia exige celeridade e articulação entre poder público e Justiça, transformando a consolidação desses bairros em cidadania plena por meio de soluções definitivas.Carlinhos do EsporteCentro - GoiâniaForça coletiva O Dia do Auditor Fiscal, celebrado em 21 de setembro, é uma oportunidade de reconhecer profissionais que exercem papel essencial no ordenamento de Goiânia e na defesa do interesse público. A atuação desses servidores vai muito além da atividade técnica. Eles estão presentes na proteção do meio ambiente e da saúde pública, na fiscalização de obras e transportes e na regularização das atividades econômicas. Concursados e qualificados para uma função que exige conhecimento, responsabilidade e equilíbrio, os auditores fiscais trabalham muitas vezes de forma discreta, mas com impacto direto na rotina da população e na aplicação das normas municipais. Ao Sindifisc cabe fortalecer essa categoria, defender suas prerrogativas e buscar melhores condições de trabalho para deixarmos um legado efetivo para a cidade. A todos os auditores fiscais, nosso reconhecimento pela dedicação em favor de Goiânia e de seus cidadãos. Horácio Mello Presidente do Sindiffisc - Sindicato dos Funcionários da Fiscalização Municipal de Goiânia