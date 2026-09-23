Mais eleitores que habitantesSobre a manchete do POPULAR na edição desta terça-feira (22), Goiás tem 89 cidades com mais eleitores que habitantes, observo que minha cidade, Morro Agudo de Goiás, tem mais eleitores que habitantes. Em dia de eleições, você acha até que está em outra cidade, não conhece quase ninguém. São centenas a mais. Eu acho isso muito errado.Marlene Alves RibeiroMorro Agudo de Goiás-GO Imóvel derrubadoÓtima medida a derrubada de imóvel abandonado na Rua 74, tomada pela Prefeitura de Goiânia. Andar no Centro de Goiânia é um pesadelo. A todo momento encontramos usuários de drogas e pessoas conversando sozinhas... onde estão os familiares desse pessoal, eles também deveriam ser responsabilizados.Adnaldo LemesGoiânia-GO n Derruba um imóvel e outro rapidamente é ocupado. Na Avenida Araguaia com a Rua 6, no Centro, um prédio circular não terminado já foi invadido e virou mocó. Anerita MenezesGoiânia-GO Política e religiãoSou um ministro religioso, este ano completa 48 anos que me dedico em obter conhecimento das Escrituras Sagradas e do Poder de Deus. Política e religião sempre estiveram juntas. Ambas têm o mesmo objetivo, o poder. Está comprovado que a voz do povo nunca foi e não é a voz de Deus. A voz de Deus são as Escrituras Sagradas e dos seguidores fiéis e piedosos que aprendem e nos ensinam. Quando Jesus foi julgado (ocorreu o maior ato político já registrado). A voz do povo optou pela libertação de Barrabás em lugar de Jesus de Nazaré. Esses dias no trabalho um senhor me perguntou, você é de direita ou esquerda?Graças a meu bom Deus não sou filiado a nenhum partido político.Eu pedi para ele me informar algum partido que não tenha nenhuma denúncia de corrupção. Acredito que nunca me filiarei a nenhum partido, primeiro porque se chama partido significa que não é inteiro. Eu defendo uma sigla que Deus me inspirou: UVJA, (Unidos pela Verdade Justiça e Amor), tenho esperança de mobilizar muitas pessoas com esse movimento. Os partidos políticos irão se tornar inúteis.Raimundo Nonato SoaresSetor Sudoeste - Goiânia