Bolsa FamíliaO Bolsa Família talvez seja o programa de política pública mais atacado pela extrema direita brasileira, apesar de o próprio candidato deles, por ser ano eleitoral, já ter rasgado elogios ao programa, claro, de olho nos votos dos que dependem desse benefício. Nos últimos anos a narrativa dessa turma extremista é que todo brasileiro que usufrui do Bolsa Família se acomoda. Todavia, os números dizem outra coisa. Um estudo científico da FGV mostrou que em dez anos, mais de 60% dos beneficiários, conseguiram abandonar o programa; entre os jovens, esse número chega a 70%, ou seja, os filhos do Bolsa Família, não ficam no Bolsa Família. Isso significa que o objetivo deste programa está sendo um sucesso, pois foi exatamente para isso que ele foi criado, impedir que a pobreza vire herança. Isso chama-se política pública séria. O Bolsa Família não existe para substituir o trabalho, ele existe para garantir o básico enquanto há um descontrole na vida da família. Este programa é para garantir as crianças na escola, garantir alimentos, saúde, vacinas, o pré natal de uma mãe carente. Ninguém deixa de receber R$ 1.600,00 com todos os direitos trabalhistas, para ficar recebendo só R$ 600,00. Ninguém escolhe viver ganhando um terço de um salário mínimo, como se fome fosse um projeto de vida, como se vulnerabilidade fosse preguiça, o benefício é um meio de transição de uma situação ruim para uma perspectiva de melhora. Parem de ignorar as desigualdades sociais do Brasil. Márcio Manoel FerreiraJardim Novo mundo - Goiânia Duplicar avenidaUma intervenção pontual na Região Oeste de Goiânia tem o potencial de resolver um dos gargalos de trânsito mais perigosos da região e se consolidar como uma entrega estratégica e positiva para a gestão Sandro Mabel: a duplicação dos 400 metros da continuação da Avenida Gyn 20, no Residencial Monte Pascoal. Atualmente, o trecho duplicado da via é interrompido no entroncamento com a Rua RMP-02. Para continuar o trajeto em direção à Avenida Noel Rosa, no Conjunto Vera Cruz, os motoristas são forçados a executar uma manobra arriscada: uma curva acentuada à esquerda seguida por um declive acentuado à direita. O traçado improvisado se tornou um trecho crítico, com retenções e altos índices de acidentes. A obra eliminaria a curva perigosa e facilitaria a mobilidade para milhares de moradores, incluindo bairros como Eldorado Oeste, Bertim Belchior e Santa Efigênia. Além de atender quem se desloca em direção ao Vera Cruz, a duplicação trará fluidez no sentido oposto, permitindo o fácil acesso às vias estruturantes da capital. Carlinhos do Esporte Centro - Goiânia