Bolsa Família A menos de um mês da eleição, houve um reajuste de 15% no Bolsa Família. E quem paga esta conta? É evidente que é o trabalhador! Foi uma medida eleitoreira do presidente Lula, pelo fato de seu opositor ter crescido nas pesquisas, e estar em empate técnico com ele. No mesmo dia em que reajustou o Bolsa Família, o presidente manifestou a intenção de distribuir a chamada “caneta emagrecedora”, de graça, pelo SUS, mas não deu detalhes de como implantar este programa, pois dinheiro não existe, só dívidas. Com estes anúncios, ele continua querendo comprar o voto dos pobres. A conclusão a que chegamos: quem depende da pobreza para se eleger, jamais terá interesse em acabar com ela. Maria de Lourdes Barbalho Setor Oeste - Goiânia Irmãs Fox Estreou nos cinemas do Brasil, numa produção estadunidense e brasileira, o filme The Fox Sisters (As Irmãs Fox), que relata fatos históricos ocorridos nos EUA em meados do século 19. Fatos estes que despertaram curiosidade e conhecimento sobre vida após a morte e a comunicação entre mortos e vivos. Ano de 1848, povoado de Hydesville, estado de Nova Iorque, cerca de 30 kms de Rochester. Kate Fox (na época com 10 anos) e Maggie Fox (na época com 14 anos) moram com os pais neste povoado. Leah Fox era a irmã mais velha e morava em Rochester. Em março desse mesmo ano, Maggie, Kate e os pais no povoado começam a se assustar com sons de origem desconhecida com ruídos de batidas e com mobílias se movendo. Mas com a recorrência dos acontecimentos as irmãs, sem saber que eram médiuns, começam a “desafiar” o autor invisível dos ruídos, propondo que ele responda perguntas e corresponda a experimentos. Em pouco tempo os acontecimentos se tornam conhecidos dos vizinhos, da imprensa e logo se espalha a diversas partes do globo. As irmãs médiuns ficam conhecidas, são postas à prova, estudadas. Acontecimentos estes que ajudaram a preparar o terreno do movimento espiritualista pelo mundo. Pouco antes tivemos a Revolução Francesa, o Iluminismo. Logo após tivemos os experimentos de Allan Kardec com as “mesas girantes” nos salões de Paris, acarretando a publicação em 1857 de ‘O Livro dos Espíritos’. Em tempos de crise no cinema, em que só há super-heróis, terror e ficção com imaginação fértil, um alento. Um filme que relata um fato histórico, desconhecido ainda por muitos e que serviu de despertar, quando finalmente o mundo estava preparado para isso. Luciano Delfino Paixão Setor Aeroporto - Goiânia