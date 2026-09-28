Violência contra a mulher\nAs notícias são de que os casos de feminicídio e agressões às mulheres estão crescendo assustadoramente nos últimos tempos. Mas referidas reportagens não estão vindo acompanhadas de explicações sobre as causas dessa tragédia (incentivo involuntário da mídia, aumento do consumo de drogas, crise financeira?), o que coloca todos nós homens como vilões e seres humanos abomináveis.\nHá que se fazer as ressalvas necessárias, pois, ao generalizar, estão cometendo a misandria, que ao contrário da misoginia, ainda não é tipificada como crime, lamentavelmente.\nMacilene R. de Oliveira\nCentro - Goiânia\nOnda de calor\nSobre nova onda de calor prevista para Goiás a partir deste fim de semana, uma pergunta: vamos continuar votando em negacionista climático?\nRômulo Chaul\nGoiânia-GO\nEleições