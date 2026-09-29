Proibição das bets Bet significa aposta. O presidente Lula editou uma Medida Provisória proibindo as bets, ou seja, as apostas online, em plataformas. A Lei das Contravenções Penais diz que é contravenção o jogo de azar no Brasil. Todo jogo de azar é aquele que depende da sorte, do acaso ou do azar. Mas o que mais nos estranha é esta proibição pela metade. Não proibiu os jogos da loteria da Caixa Econômica Federal, que também são jogos de azar ou de sorte. E são muitos! Temos a Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mega Sena, Timemania, Loteca, Loteria Federal. Todos esses jogos dependem da sorte ou do azar. O governo proíbe os cassinos digitais, mas não proíbe os jogos da Caixa? Difícil entender esta decisão. A proibição deveria ser geral e não pela metade! Não quer perder o lucro pelo total, só pela metade. Maria de Lourdes Barbalho Setor Oeste - Goiânia Jornalista Ari DiógenesDesde 1966, Ari Diógenes da Rocha, o Seu Ari, era referência para jornalistas que buscavam informações sobre o dia a dia, as agendas e as notícias do Governo de Goiás. Ao longo de seis décadas, atravessou 20 governos sem jamais mudar a maneira de tratar quem chegava até ele: com atenção, disposição em ajudar e, sobretudo, gentileza.Primeiro, conheci Seu Ari do lado da imprensa. Depois, tive o privilégio de trabalhar ao seu lado nos últimos sete anos, na assessoria de imprensa do Governo de Goiás, e conhecer ainda mais de perto aquele homem que, para gerações de profissionais da comunicação, tornou-se uma instituição.Seu Ari era conhecido e querido por todos. Do governador ao servidor recém-chegado, dos jornalistas mais experientes aos jovens profissionais, tratava todos da mesma maneira.Uma grande jornalista o definiu como “exemplo de ser humano evoluído”. É difícil encontrar descrição melhor. Viu governos começarem e terminarem, crises, conquistas e profundas transformações, mas jamais perdeu a ternura, a bondade e a essência.Em um ambiente onde cargos passam, governos terminam e o poder muda de mãos, Seu Ari permaneceu. Não apenas pelo extraordinário profissional que foi, mas pelo ser humano que escolheu ser todos os dias.Dyego Spindola Superintendente de Imprensa da Secretaria Estadual de Comunicação