Meio ambienteDiante do calor insuportável que estamos vivendo estes dias, passei a refletir sobre o legado que esta geração vai deixar para as futuras. E voltei no tempo lembrando de figuras importantes que tanto lutaram para que o meio ambiente tivesse seu valor. Isto foi em meados dos anos 70, Paulo Nogueira conduzia o recém-criado Ministério do Meio Ambiente; em Goiás, Leolídio Caiado, Carmo Bernardes, dentre outros, ,lutavam pela preservação do Rio Araguaia O professor José Ângelo Rizzo, meu pai, iniciava sua luta, coletando plantas do Cerrado, que hoje constituem acervo da UFG, talvez já prevendo o que iria ocorrer com o bioma, anos depois.Parece que o trabalho destes pioneiros ficou no passado.Se fôssemos fazer um levantamento das notícias, nas mídias locais, nestes últimos anos, o que teríamos de positivo? Quem são os nomes de referência de hoje?O nosso verde pede socorro! A Justiça passou a ser a maior aliada dos que ainda lutam pela preservação.O sol escaldante afeta a todos, independente, do privilégio dos gabinetes e carros com ar condicionado.Rosângela Roriz Rizzo LousaSetor Bueno- Goiânia Comurg Leitor assíduo deste matutino, tenho acompanhado a atual administração de Goiânia, pelo prefeito Sandro Mabel, à qual faço elogios e críticas. Li que a Comurg “quer repassar poda de grama por até 58 milhões”. Tive a honra de participar da equipe do nosso saudoso Iris Rezende Machado no poder municipal quando foi criada a Comurg. A ideia era a limpeza da cidade. Ideia que, infelizmente, aquela empresa tem descurado. Tenho ao lado de minha casa um lote baldio em que há mais de dez anos não tem sido feita a limpeza e o mato já ultrapassa a altura de 3 metros. O lixo que pessoas descompromissadas com a saúde da cidade ali atiram se acumula e produz mau cheiro, e torna-se paraíso de pragas nocivas à nossa saúde. Pelo menos de dois óbitos já tive notícia e de vários casos de internação hospitalar. E chegamos à época das chuvas. Já publiquei carta neste jornal, já entreguei à Comurg – pessoalmente – ofício com foto e não obtive qualquer resultado. Apelo ao prefeito pelo atendimento do meu pedido: o lote é o de número 26, Qd. 41, na rua Prudente de Morais, Parque Anhanguera. O atendimento ao pedido não onera o erário, pois que as despesas serão custeadas pelo proprietário do lote, seguidas das multas pertinentes. Depende, pois, da boa vontade da administração pública. Tenho certeza de que o meu pleito (e da vizinhança) será prontamente atendido, pelo que, desde já, antecipo meus agradecimentos. Juarez Costa Barbosa Parque Anhanguera - Goiânia