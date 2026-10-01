Eleições 2026Estão em curso as eleições de 2026, desta vez para presidente, senadores, governadores, deputados federais e estaduais. Este processo eleitoral se mostra apático tal qual foi a Copa do Mundo. Nem os debates têm empolgado os eleitores.Em vez de debater as propostas e ideias dos candidatos, o que se vê é um bombardeio de denúncias, o que se vê e a exploração de outros temas como a celeuma do STF e por aí vai, As pesquisas mostram uma pequena vantagem do presidente Lula, que busca a reeleição.Os candidatos ou candidatas apostam nas mídias sociais para serem eleitos ou eleitas porque muitas das vezes não têm nada a mostrar. Sem falar que muitos, quando eleitos, passam todo seu mandato sem voltar na origem de seus votos. Não há presença nas ruas. Não há militância. Não há movimentos populares atuantes para ser um dos protagonistas do nesse processo eleitoral. Uma eleição sui generis. Diante desse estado da arte, só nos resta votar com consciência para combater a corrupção, os golpes de todo tipo, a ingerência externa em nossa soberania; ao mesmo tempo precisamos defender as instituições públicas e a democracia. Só assim nosso voto terá valor.Marcos Antônio da SilvaVila Redenção - GoiâniaProibição das betsLendo a carta de autoria da senhora Maria de Lourdes Barbalho criticando a posicionamento firme do presidente Lula ao editar a MP proibindo as bets no Brasil, fico por entender até onde vai o ódio do bolsonarismo. Essas pessoas veem que a medida do presidente Lula chega para dar um basta neste câncer nominado de “bet” que notoriamente infectou um País inteiro - trata-se de um agudo problema de saúde pública - em hora bastante apropriada, e com a clássica “dor de cotovelo” inflam as redes sociais literalmente metralhando uma medida que traz tranquilidade, sossego e alento a milhares de famílias Brasil afora.Aliás, gostaria de enfatizar a essas pessoas que a intenção do governo federal é receber e tratar esses(as) dependentes de jogos de azar (bem como seus familiares caso necessário) via SUS/CAPS. E essas empresas de bets responderão judicialmente (danos à saúde, morais, materiais) e haverão de ressarcir o poder público e incontáveis casos de penúria por elas induzidos, inclusive óbitos. Por fim, está bem claro que essa medida provisória beneficia as famílias brasileiras em geral, sejam de direita, esquerda, centro ou avessas a política e ideologias. O Brasil agradece!Roberto Célio P SilvaSetor Pedro Ludovico - Goiânia