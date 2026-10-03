Hora do votoChegou a eleição e, fazendo jus ao comportamento reinante, vivemos verdadeiro balaio de gatos, seja pelos políticos, legisladores, membros da Justiça, religiosos e a patuleia, que balança, de um lado a outro, em ideias etéreas sobre política e eleição. A Justiça, especialmente a Eleitoral e o STF, dança de acordo com interesses pessoais, partidários e, o que é mais doloroso, financeiros. Os políticos buscam iludir os eleitores com falácias descaradas, desrespeitando aquele que vai cingir-lhe e garantir o portentoso sustento. As lideranças religiosas, ao revés do que dizem sacro, mentem, mentem e mentem, reduzindo-se a mero “dê cá o que me cabe”, seu pastoreio. O eleitor, em sua volatilidade embriagada, age como mamulengo, à espera do bonequeiro e da voz que o guiará. Ao invés de liderança, seja política, religiosa ou social, prefere agir como azêmolas e, ao invés de buscar liderança, contenta-se em seguir almocreves, que os tratam como se dispõem a se comportar. Seria cômico, se não fosse de tal forma trágica a realidade que vivemos e o que se pode esperar com o resultado dessa mixórdia. Uma coisa é certa, ditas lideranças, religiosas, políticas ou ocasionais estão rindo à toa, uma vez que suas pretensões são acachapante sucesso. Lenoar Santos Macedo Silvânia-GO n Mais uma vez, nós, brasileiros, teremos a oportunidade de exercer um dos mais importantes direitos da cidadania: o direito de votar. Sou eleitor desde 1972 e, amanhã, estarei exercendo meu voto pela 26ª vez. Ao longo desses anos, participei de eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. São mais de cinco décadas acompanhando a vida pública e testemunhando a importância de cada eleição para os destinos do nosso país, do nosso Estado e dos nossos municípios. Neste 4 de outubro, teremos novamente a responsabilidade de escolher nossos representantes. Em Goiás, escolheremos o governador, os dois senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. No plano nacional, escolheremos também o presidente da República.Por isso, quero cumprimentar cada eleitor e desejar a todos um feliz voto. Que cada cidadão exerça esse direito com liberdade, consciência e responsabilidade, pensando no futuro de sua família, de sua cidade, de Goiás e do Brasil. O voto é uma manifestação de cidadania e uma oportunidade de participar da construção do futuro que desejamos. Que seja, portanto, um dia de democracia, respeito e esperança. Que saibamos valorizar a liberdade de escolher e respeitar a escolha de cada cidadão.Anapolino Wanderley de CarvalhoNerópolis - GO