Eleições 2026 Assim como “o direito de representar os eleitores que um candidato conquista nas urnas, tem de ser assumido pelo político como um dever de servir” (Coleção Pensando o Brasil, nº 4), assim também o eleitor se mostra servidor da comunidade quando exerce o direito de escolher seus representantes com responsabilidade e visando o bem de todos. Devemos, no entanto, encorajar pessoas de bem a assumirem funções públicas, com projetos inovadores que vislumbrem o bem-estar e a dignidade de todos. O nosso voto implica ainda o acompanhamento do eleito, a cobrança por parte dos eleitores, num monitoramento da conduta, das ações e da realização das promessas de campanha. E viva a democracia! Evandro Fortunato Pereira Setor Universitário – Goiânian As eleições foram marcadas pela selvageria das campanhas políticas vistas nas mídias televisiva e sociais. No vale-tudo da caça aos votos, até Nossa Senhora, sob a ameaça de perder o honroso título, é atingida e usada como mote de campanha de forma inescrupulosa. Talvez, seja por isso que raramente mulheres e homens de bem e qualificados para a função se dispõem a entrar na política. Triste! Nos últimos tempos, temos presenciado governos medíocres, fracos, descompromissados com a verdade, a moral e a ética. Governos que só se ocupam com os interesses próprios e de seus aliados. Em todos os níveis, Executivo, Legislativo e Judiciário. Preocupa-me o futuro das crianças e adolescentes, meus e seus netos, encontrarão um triste país depois que irmos embora. País rico, lindo com um povo cordato e políticos nos causando vergonha quase que diariamente. Sergio de Mello Setor Marista - Goiânia Francisco de Assis No dia 3 de outubro de 1226, há 800 anos, morria em Assis, na Itália, Francisco de Assis, celebrado ao longo dos séculos como o “Transitus” do santo. Mas seu dia é comemorado com alegria no dia 4 de outubro, pois Francisco nunca fez da morte uma força negativa de perdas, chamando-a inclusive de Irmã Morte. Quantos dos presentes, autoridades ou não, serão lembrados por tanto tempo na história por terem feito o bem? E que na celebração do seu dia, o dia da Ecologia, dos animais e, por coincidência dia da escolha de nossos futuros governantes, seja respeitado por nós escolhendo nossos representantes que sigam, minimamente, os ensinamentos do pobre Francisco: respeito ao próximo, ser contra a violência, pensar no bem comum, ajudar a preservar nossa casa comum, a Irmã Terra. Marco Antônio Sperb Leite Chácaras Samambaia Goiânia