O influenciador Felca fez um enorme bem ao País ao unir a sociedade, o Congresso, o Planalto, esquerda e direita, governo e oposição em torno de um tema de importância transcendental: o futuro. Falo aqui da segurança das crianças e adolescentes de hoje e amanhã, num mundo dominado por big techs e redes sociais sem regulamentação e responsabilidades.\nO real teste da união em torno da proteção dos pequenos e pequenas, porém, começa nesta semana, quando o presidente da Câmara, Hugo Motta, reúne os líderes partidários para discutir a pauta de votação e a inclusão de projetos que tratam da sensualização e adultização precoce. É aí que a porca torce o rabo.\nSe todos concordam que é urgente criar mecanismos para proteger a saúde física e mental de crianças e adolescentes dos ataques e da cooptação pela internet, essa união se desfaz quando o debate entra nos detalhes, sobre quem, como e o quanto, terá deveres e poderá ser responsabilizado e punido por abusos.