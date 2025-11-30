O grande vitorioso com a prisão de Jair Bolsonaro é o Centrão, que se descola do ex-presidente e pega em armas contra o presidente Lula no Congresso para fazer jus ao próprio apelido, tornar-se alternativa à polarização política e aventurar-se por mares nunca dantes navegados: a disputa da Presidência da República. Chega de intermediários! É hora de candidatos próprios.\nAssim, o grande adversário de Lula em 2026 deixa de ser o bolsonarismo e passa a ser o Centrão, que nada mais é do que direitão e ocupa o vácuo eleitoral criado pela prisão, soluços e delírios de Jair Bolsonaro, a beligerância antipatriótica de Eduardo Bolsonaro e o salve-se quem puder na turma e na família\nA senha para a debandada de Bolsonaro, que já deu o que tinha de dar, foi do PL, partido do capitão, que nem esperou esfriar a "comoção nacional" pela prisão do ex-presidente, até porque comoção não houve, para demiti-lo e cortar seu salário de R$ 46 mil. "É a lei", justificou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que já está em outra: no futuro. Para ele, o futuro está no Centrão.