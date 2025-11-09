O tornado no Sul do Brasil, com efeitos destruidores, em especial no Paraná, serve como um alerta drástico e contundente para os perigos do aquecimento global, exatamente quando a COP30 ocorre no Pará. Não se trata de uma "coincidência feliz", porque não há nada feliz nisso, mas de uma "coincidência útil" para cobrar seriedade e responsabilidade na questão climática.\nTornados, enchentes e tragédias semelhantes não são novidade e nem incomuns no Cone Sul das Américas, como acabamos de ver no Rio Grande do Sul, e vemos agora em toda a região. Logo, são eventos históricos e não se pode dizer que sejam causados pela crise climática que se aprofunda no mundo. Mas...\n... Os especialistas estão roucos de gritar, na academia, nos parlamentos e nos governos que a emissão de gases de efeito estufa e o aquecimento global impactam a frequência e o grau de intensidade desses eventos. Têm efeito direto na piora da situação.