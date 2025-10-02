A relação do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), com a Câmara Municipal azedou nas últimas semanas, a ponto de o chefe do Executivo usar expressões fortes, como “malandrinhos”, para se referir a vereadores.\nNesta quinta-feira (2), durante a prestação de contas, Mabel chegou a pedir desculpas, mas deixou a Casa sem abrir espaço para que os parlamentares fizessem perguntas.\nEsse climão é o tema principal desta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nNo segundo bloco, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão comentam a pré-candidatura do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), ao Palácio das Esmeraldas.\nPara acompanhar, é só dar o play.