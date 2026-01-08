Neste 8 de janeiro completam três anos que milhares de militantes partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A maioria dos participantes daquele ato, além do próprio Bolsonaro, oficiais do Exército que participaram de seu governo e ex-ministros foram julgados e condenados.\nPara marcar a data, entrevistei hoje em meu quadro na rádio CBN, a professora Isabela Kalil. Cientista social e antropóloga, Isabela é professora de antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e uma das coordenadoras do Observatório da Extrema Direita. Entre suas pesquisas, estão investigações sobre os apoiadores de Bolsonaro e de grupos de extrema direita no Brasil, com foco em conservadorismo e políticas anti-gênero.\nConfira a entrevista abaixo: