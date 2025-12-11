Oito dos 17 deputados federais de Goiás votaram contra a cassação da deputada Carla Zambelli (PL/SP) em sessão realizada nesta quarta-feira (10) e que terminou na madrugada de hoje. Seis votaram pela cassação e três estavam ausentes. Dos 513 parlamentares, 227 votaram a favor da cassação, 170 contra e 10 se abstiveram. Para Zambelli perder o mandato, eram necessários 257 votos. Quer dizer, por 30 votos a deputada se salvou.\nO inusitado da decisão é o fato de Zambelli já ter sido condenada a prisão em dois processos já transitados em julgado (não cabem mais recursos) no Supremo Tribunal Federal (STF), de ela ter fugido do Brasil em junho, 20 dias após a condenação, de estar presa na Itália à espera de julgamento em processo de extradição e de o STF ter determinado a perda de seu mandato. Apesar de todos esses agravantes, Zambelli continua como deputada mesmo sem poder comparecer na Câmara dos Deputados.