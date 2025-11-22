A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho, referente a 2024, divulgada quarta-feira (19) pelo IBGE, estruturou dados já perceptíveis no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Entre eles, destaque para a proporção de trabalhadores por conta própria registrados no CNPJ, que foi de 25,7% no Brasil. Em Goiás, os trabalhadores com CNPJ representam 30% do total, alta de 12,4% em relação a 2012.\nAinda que tenha perdido força em comparação com o período da pandemia, o trabalho remoto é a realidade de 6,6 milhões de brasileiros (7,9% do total de ocupados). O goiano também utiliza a própria casa como local de trabalho, chegando a 7,7% dos trabalhadores, o maior patamar da série histórica. As mudanças no mercado de trabalho ocorrem a olhos vistos e são consequência de grandes transformações tecnológicas.