O Congresso Nacional é inimigo do povo?\nA indagação se deve à hashtag #congressoinimigodopovo (há também #congressoprotegebandidos) que embala a campanha de governistas e da esquerda contra decisões da Câmara dos Deputados nesta semana. E retoma a mobilização de setembro último, quando houve protestos em todo o país contra a PEC da Blindagem, levando o Senado, na época, a arquivar a proposta que protegia os parlamentares de serem processados pela Justiça.\nAs críticas ressurgiram agora por conta das aprovações do projeto de lei chamado de PL da Dosimetria, para redução da pena de prisão e do tempo para progressão de regime do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e da suspensão da cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL/PB). Paralelamente, o Senado aprovou o PL Antifacção. Relatado pelo senador Alessandro Vieira (MDB), este projeto estabelece punição máxima e restrição de direitos (como visitas) para indivíduos cujos crimes são motivados por ganho financeiro e violência estruturada (facções criminosas), uma pauta relevante para a sociedade que clama contra a violência urbana.