As pesquisas Meio/Ideia, divulgada na terça-feira (13), e Quaest/Genial, esta, na quarta-feira (14), levaram a uma série de questionamentos sobre a sucessão presidencial. Na direita, a principal pergunta é qual candidato tem potencial para vencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno?\nPara o Meio/Ideia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é mais competitivo para vencer o governo. Já a Quaest/Genial apresenta o senador Flávio Bolsonaro à frente do governador paulista. Ambas as pesquisas mostram o governador Ronaldo Caiado (UB) estagnado, variando entre 3 e 5%, dependendo do cenário. Mas este nem é o pior dado para ele.\nCaiado segue desconhecido de 51% dos eleitores, apesar de fazer campanha há mais de um ano. Seu potencial de voto (“Conhece e votaria”) é de apenas 13%. Sua rejeição de 36% (“Conhece e não votaria”) é alta, considerando que metade do país não o conhece. A título de comparação, Tarcísio tem um potencial bem maior (26%) e desconhecimento menor (31%).