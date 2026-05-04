A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quinta-feira, sobre a eleição em Goiás, mostra números de desconhecimento em vários questionários. O governador Daniel Vilela (MDB) é desconhecido para 37% dos eleitores; o senador Wilder Morais (PL), por 62%; a deputada federal Adriana Accorsi (PT), para 58%. Até o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que comandou a governo goiano por quatro mandatos, é desconhecido de 18% dos entrevistados.\nO nível de conhecimento não é maior entre os candidatos a senador. A ex-primeira-dama Gracinha Caiado não é conhecida por 38% dos eleitores, em situação melhor que a do senador Vanderlan, desconhecido por 47% dos entrevistados e dos deputados federais Zacharias Calil (61%), e Gustavo Gayer (68%).\nHá outros indicadores que, relacionados a estes, revelam que o eleitor ainda não se aproximou do debate eleitoral. Para o total de eleitores que escolheram um candidato a governador na pesquisa estimulada, 46% dizem que a escolha é definitiva, ao passo que 52% disseram que podem mudar o voto. A possibilidade de mudança é ainda maior na disputa para as duas vagas de senador: 63% podem mudar de voto e só 35% dizem que a escolha é definitiva.