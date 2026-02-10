A vereadora Aava Santiago (PSDB) se filia nesta terça-feira (10) ao PSB, nas presenças confirmadas do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente nacional do partido, o prefeito de Recife João Campos, e da deputada federal Tábata Amaral (PSB/SP) em evento programado para as 18 horas, no K Hotel, em Goiânia. Na oportunidade a vereadora também terá confirmada sua posse como presidente do diretório regional.\nVereador não tem janela partidária (período em que um parlamentar pode mudar de legenda sem ser acusado de infidelidade partidária) nas eleições estaduais. A janela deste ano, entre o início de março e o de abril, será para deputados estaduais e deputados federais. Para sair do PSDB, Aava Santiago precisa de uma carta de anuência do partido, para correr risco de ações judiciais.