Aliados do senador Wilder Morais (PL) ficaram otimistas com o possível lançamento de candidato próprio ao governo de Goiás, depois do encontro com o presidente nacional Valdemar Costa Neto, na terça-feira (10). O senador liderou a visita que teve a presença de treze prefeitos do PL, além de vereadores e vice-prefeitos, dos deputados estaduais Eduardo Prado e Major Araújo, do ex-deputado Lissauer Vieira e de lideranças do agronegócio, base bolsonarista em Goiás.\nO deputado federal Gustavo Gayer está à frente do grupo que defende aliança com a chapa do governo à sucessão do governador Ronaldo Caiado. O partido se propõe a apoiar a reeleição do vice-governador Daniel Vilela em troca de Gayer ser o segundo nome dos governistas na disputa pelo Senado. É esperado para este sábado que o ex-presidente Jair Bolsonaro anuncie qual o rumo do partido em Goiás durante a visita do senador Wilder Morais em sua cela no presídio da Papudinha, em Brasília.