Ana Paula Rezende ao lado de Daniel Vilela durante o evento “Deputados Aqui”, da Assembleia Legislativa, no Jardim do Cerrado (Hellenn Reis)\nA advogada Ana Paulo Rezende Craveiro (MDB) disse nesta segunda-feira (22) em entrevista ao programa Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, que aceitará a decisão do governador Ronaldo Caiado (UB) do vice-governador Daniel Vilela (MDB) a respeito de seu projeto de ser candidata a senadora em 2026. “Eu não serei pedra no caminho de ninguém. Acho que eles têm que tomar a melhor decisão. Se eles acharem que meu nome não é a melhor decisão, eu aceito isso também”.\nDurante homenagem, neste sábado (20), da Assembleia Legislativa a seu pai, o ex-prefeito Iris Rezende, a advogada discursou sobre seu projeto eleitoral diante de Daniel Vilela, presidente regional do MDB, e do prefeito Sandro Mabel (UB). “Essa semana o presidente Bruno [Peixoto] me perguntou se ser pré-candidata ao Senado é de verdade mesmo. Eu vou responder agora: é de verdade, sim”, afirmou no sábado. Nesta segunda, em entrevista ao POPULAR, o vice-governador admitiu que vai “construir” o projeto de Ana Paula.