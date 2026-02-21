O senador Wilder Morais (PL) trabalhou silenciosamente para ser candidato a governador durante todo o tempo em que seu partido articulou uma possível aliança com o governo. Ele obteve apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e recebeu autorização do ex-presidente Jair Bolsonaro para “seguir adiante” com sua candidatura durante visita ao presídio da Papudinha, em 14 de fevereiro. Com discrição organizou o que chamou de “1ª reunião do PL Goiás 2026”, realizada na manhã desta sexta-feira (20).\nFoi nesse evento que ele surpreendeu o meio político com a filiação de Ana Paula Rezende, filha do prefeito Iris Rezende, ao PL e com anúncio de sua candidatura a vice-governadora em sua chapa. A filha de Iris é um ativo simbólico. Ela carrega o nome e o legado do pai, e sua saída do MDB expõe uma fratura com Daniel Vilela e, de quebra, com o governador Ronaldo Caiado.