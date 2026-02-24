Em carta publicada em suas redes sociais, a filha do ex-prefeito Iris Rezende, a advogada Ana Paula Rezende, fez um movimento para atrair o eleitorado e lideranças políticas que apoiavam o ex-prefeito a aderir a seu novo projeto eleitoral. Na sexta-feira (20), a advogada anunciou sua filiação ao PL e teve seu nome confirmado como candidata a vice-governadora pelo senador Wilder Morais, pré-candidato a governador do PL. A filha do ex-prefeito deixou o partido dizendo que o MDB “fechou as portas do PL para o legado de Iris e para seu projeto eleitoral.”\nVocês, iristas, são parte viva dessa trajetória. Estiveram presentes nos momentos de construção, nas conquistas, nos desafios e também nos períodos mais difíceis. O legado do meu pai, o legado Iris, nunca foi individual. Sempre foi coletivo. Foi feito por muitas mãos, muitos corações e pela convicção compartilhada de que a política só faz sentido quando melhorar a vida das pessoas”, escreveu na carta aos apoiadores de seu pai.