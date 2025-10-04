A nomeação de Diogo Franco, irmão do vereador Igor Franco (MDB), nesta quarta-feira (1º) com data retroativa a 1º de setembro, para o cargo de diretor de Recursos Humanos da Câmara de Goiânia, desnuda o modus operandi de vereadores remanescentes da legislatura passada. O cargo de diretor do RH estava ocupado por Elton Vinícius de Souza Carmo, ex-diretor da Comurg na gestão de Cruz, e indicação do vereador Luan Alves (MDB), filho do ex-vereador e deputado Clécio Alves, o que exigiu articulação entre a cúpula do Legislativo, Igor e Luan.\nO acordo abriu a vaga da diretoria para Diogo e remanejou Elton para uma assessoria da presidência, comandada por Romário Policarpo (PRD). Esta é a terceira nomeação de Diogo por indicação do irmão. Ele foi nomeado secretário de Desenvolvimento e Economia, em maio de 2023, depois de um acordo entre os vereadores que lideraram ou compuseram a CEI da Comurg, dois meses antes, e o prefeito Rogério.