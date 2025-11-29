O deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) subiu seis vezes à tribuna da Assembleia Legislativa (Alego) nesta quinta-feira (27). Ele discursou por 30 minutos nas seis intervenções só para xingar o prefeito Sandro Mabel (UB). Foram 173 insultos, quase seis por minuto, tais como “malandro”, “picareta”, “propineiro”, “canalha”, “vagabundo”, “pilantra”, “bandido”, “porco”, “rato”, “verme”, “salafrário” e “mau caráter”.\nO deputado se defendia de ataques de Mabel, também pessoais, publicados no mesmo dia pelo POPULAR. Ao reagir a um projeto de decreto legislativo de Clécio para derrubar o estado de calamidade financeira na prefeitura, o prefeito o acusou de “malandro” e declarou: “Esse aí não tem jeito, ele tem razão para reclamar de mim, porque eu cortei o salário que ele tinha lá de quase R$ 2 milhões”.