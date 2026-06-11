A Assembleia Legislativa aprovou na manhã desta quinta-feira (11) decreto legislativo que proíbe o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de dar sequência à ação eleitoral contra o deputado Amauri Ribeiro (PL) enquanto ele estiver no exercício do mandato. A decisão de sustar a investigação aconteceu um dia depois de a Comissão de Ética aprovar uma punição ao parlamentar pela mesma denúncia que corre no TRE, violência de gênero contra a deputada Bia de Lima (PT).\nA votação aconteceu depois de o presidente da Comissão de Ética, Charles Bento (MDB), entregar ao plenário os dois relatórios aprovados ontem (10). Um absolveu Bia da acusação de quebra de decoro contra Amauri e outro o condenou por ataques ofensivos à petista com a perda de prerrogativas parlamentares por 30 dias. O presidente da Assembleia, Bruno Peixoto (UB), informou que Amauri renunciou ao direito de recorrer da decisão da Comissão de Ética, liberando a votação do decreto legislativo para blindar Amauri no TRE.