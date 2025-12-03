A base aliada mostrou coesão no primeiro teste depois da reunião com o prefeito Sandro Mabel, na segunda-feira (1º), para discutir a aprovação de projetos de interesse da prefeitura. Na reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na manhã desta quarta-feira (3), os vereadores aprovaram a inversão e a inclusão na pauta, mecanismo usado para acelerar a votação de uma matéria, de seis projetos.\nPor esse recurso, foram apreciadas e aprovadas as seguintes propostas: projeto que autoriza pagamento de bônus a profissionais da educação, com duas emendas do líder do prefeito Wellington Bessa; projeto com pedido de autorização legislativa para a prefeitura contrair empréstimo de R$ 132 milhões junto ao BNDES, para modernização da máquina administrativa; projeto que autoriza a criação de um crédito suplementar R$ 21 mil; projeto que autoriza a prorrogação do Plano Municipal de Educação até 31 de dezembro de 2025; o projeto que cria vale-alimentação para servidores plantonistas da Secretaria Municipal de Saúde e o programa Escola Viva e de destinação de recursos para a manutenção predial das escolas.