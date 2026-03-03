Com as confirmações das candidaturas do deputado federal Zacharias Calil (UB) e do senador Vanderlan Cardoso (PSD) pela base aliada do governo estadual, nesta segunda-feira (2), o governo formou a chapa ao Senado com antecedência de cinco meses em relação ao prazo final para as convenções partidárias. De acordo com a legislação eleitoral, os partidos e federações devem fazer suas convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.\nO vice-governador Daniel Vilela (MDB) convidou o deputado federal Zacharias Calil para se filiar ao MDB e ser o candidato a senador em reunião realizada no início da tarde desta segunda. À noite Daniel e o governador Ronaldo Caiado (UB) fecharam acordo com o senador Vanderlan para ele disputar a reeleição também pela base. Ele pediu prazo para conversar com seus aliados. A primeira-dama Gracinha Caiado (UB), já escolhida candidata ao Senado por seu partido, completa a chapa do governo para disputar as duas vagas de senador.