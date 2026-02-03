Presidente Bruno Peixoto: desde o início da gestão, salto no número de postos de livre indicação política dos deputados (Wesley Costa/O Popular)\nO governo reteve em janeiro o duodécimo de todos os poderes e órgãos independentes do Estado, informou a colunista Fabiana Pulcineli no quadro Papo Político, da rádio CBN Goiânia, nesta terça-feira (3). A retenção aconteceu porque esses órgãos não devolveram as sobras dos respectivos duodécimos do ano passado. O Tribunal de Justiça não teve retenção, porque não recebe duodécimo. O tema, inclusive, foi discutido em uma reunião emergencial do governador Ronaldo Caiado (UB) com os presidentes de órgãos e poderes nesta segunda-feira (2), conforme revelou o jornal O POPULAR.\nEm entrevista ao quadro Na Trilha da Política, o deputado Bruno Peixoto (UB), presidente da Assembleia Legislativa, confirmou que a Assembleia teve R$ 22 milhões retidos. O deputado diz que negocia com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) a devolução dos R$ 600 milhões de sobras que têm em conta bancária, mas para investimentos em obras estruturantes. Os deputados queriam aplicar esse recursos em obras em seus municípios, mas o governador Caiado discordou. Agora negociam destinação para obras maiores, como duplicação de rodovias.