O presidente da Assembleia Legislativa (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), informou à CBN Goiânia nesta quinta-feira (16) que acertou com o governador Daniel Vilela (MDB) a devolução, possivelmente na próxima semana, de R$ 550 milhões para o Executivo de sobras de seu duodécimo. A Assembleia foi a instituição que mais acumulou "poupança" com superávit de 2023 a 2025 não devolvido ao Executivo, conforme estabelece a Constituição Federal.\nSegundo Peixoto, o governador concordou que esses recursos sejam carimbados em três “obras estruturantes”, escolhidas pelos deputados estaduais. São as duplicações das rodovias entre Goiânia e Orizona, de 138 Kms; entre Goiânia e Nova Veneza, 47 kms, e de Bela Vista a Catalão, de 211 kms. “Dissemos ao governador que gostaríamos de uma obra estruturante para marcar essa legislatura”, disse. O presidente da Alego informou que pretende marcar a data de devolução possivelmente na próxima semana.