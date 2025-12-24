Bruno Peixoto (UB): “Apoiei Sandro [Mabel], sou grato e leal ao governador Ronaldo Caiado (UB). Eu participei da interlocução dessa matéria. Só que nós aprovamos a pedido do nosso governador”, disse em entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na CBN Goiânia, nesta quarta-feira (24) (Weimer Carvalho / O Popular)\nA Assembleia Legislativa encerrou o ano legislativo de 2025 após várias sessões extraordinárias, na segunda-feira (22), para aprovar projetos de interesse do governo estadual. Entre eles estava o projeto que alterou a Lei Complementar 169/2021, que estabelece a governança do sistema de transporte da Região Metropolitana de Goiânia. “Apoiei Sandro [Mabel], sou grato e leal ao governador Ronaldo Caiado (UB). Eu participei da interlocução dessa matéria. Só que nós aprovamos a pedido do nosso governador”, disse o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto (UB), em entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na CBN Goiânia, nesta quarta-feira (24).