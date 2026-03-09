O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, filiou-se nesta segunda-feira (9) ao PRD e assumiu a presidência da federação de seu partido com o Solidariedade em Goiás. O deputado estava à espera da abertura de 30 dias da janela partidária para se filiar. O prazo começou na quinta-feira (5) e se estenderá até 3 de abril. Neste período deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal, poderão mudar de partido, mantendo seus mandatos. Vereadores não têm janela para fazer essa migração neste ano.\nNo ato de filiação, Bruno anunciou a chapa de candidatos a deputado federal pela federação PRD/SD. Além dele próprio, serão candidatos a uma das 17 vagas de Goiás na Câmara Federal, o deputado estadual Lucas Calil; os ex-deputados Thiago Albernaz, Luiz Sampaio e Túlio Isaac; os ex-vereadores Dra. Cristina, Gabriela Rodart, Joãozinho Guimarães e Bill Guerra; e a vice-prefeita de Senador Canedo, Salma Bahia, eleita pelo PP e que se filiou também hoje ao PRD.