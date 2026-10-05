O resultado da eleição deste domingo confirmou a liderança política do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), diferentemente do que aconteceu nacionalmente. Ontem Caiado declarou que “caiu, mas caiu em pé”. Depende da perspectiva. Se a comparação for com 1989 ele evoluiu: de 0,7% dos votos válidos contra 2,18% neste ano. Evolução, contudo, insuficiente para torná-lo um líder nacional. Caiado permanece como líder regional.\nA vitória de Daniel Vilela (MDB) com 59,2% dos votos válidos foi maiúscula e repetiu os 59,73% que Caiado teve em 2018 e bem superior aos 51,8% do ex-governador em 2022. A eleição foi de continuidade, o que facilitou muito para Daniel. Ele herdou a popularidade de Caiado (mais 80% de aprovação) e fez a sua parte ao manter aprovação alta de seu governo (68% na pesquisa de 24/09/26). A máquina emedebista forte no interior contribuiu para este resultado.