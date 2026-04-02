Governador Ronaldo Caiado e o presidente Gilberto Kassab no evento: PSD parte em busca por fazer alianças (Vinicius Nunes/Agência F8/Folha)\nO ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) reuniu-se nesta quinta-feira (2) com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com o cientista político Antônio Lavareda, pesquisador do Ipespe, e com o publicitário mineiro Paulo Vasconcelos para tomar as primeiras medidas da pré-campanha. “Discutimos o marketing, pesquisas e metas”, disse Caiado a esta coluna no horário do almoço, quando começaria a segunda reunião do dia com Kassab para tratar da agenda de eventos políticos.\nCaiado confirmou que Paulo Vasconcelos vai ser o responsável pelo marketing de sua campanha. O publicitário tinha sido contratado pelo União Brasil para fazer a pré-campanha até março. A partir de agora ele vai trabalhar para o PSD e já definiu as ações iniciais. Em entrevista a esta coluna, Vasconcelos revelou que terá a disposição 40 inserções de propaganda gratuita do partido entre o final e abril e início de maio. Ele também terá recursos para impulsionar os vídeos já gravados para as redes sociais. O União Brasil tinha prometido pagar os impulsionamentos, mas liberou menos recurso do que o prometido. O PSD se comprometeu a destinar mais verba.