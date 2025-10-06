Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) (Wesley Costa/ O Popular)\nO governador Ronaldo Caiado confirmou neste domingo (5) a esta colunista a informação, publicada pelo jornalista Lauro Jardim, no jornal O GLOBO, sobre sua conversa com o deputado federal Paulinho da Força. Segundo o colunista, o deputado liberou o Solidariedade para sua candidatura presidencial. Eu perguntei se a notícia procedia e governador respondeu.\n“Sim procede, estive com o Paulinho [deputado federal Paulinho da Força, presidente do Solidariedade], e com o Braga [Jorcelino Braga, presidente metropolitano do PRD em Goiânia] pessoalmente. Com o Ovasco [Rezende, presidente do PRD de São Paulo e da federação Solidariedade/PRD] falei por telefone e marcamos um encontro em Brasília". Nem o governador nem Jorcelino Braga confirmaram a data deste novo encontro.