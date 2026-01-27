Governador Ronaldo Caiado, em entrevista no Palácio, destacou vantagens do Propag (Foto: André Saddi/Secom-GO)\nO governador Ronaldo Caiado (UB) confirmou nesta manhã (27) a esta colunista intenção de sair do União Brasil e que tem mantido conversas com outros partidos para ser candidato a presidente da República em outubro. O governador concedeu entrevista nesta terça-feira à rádio Nova Brasil, de São Paulo, quando anunciou sua decisão. Ele contou que já tinha comunicado sua disposição ao presidente nacional do partido, Antônio Rueda, e ao vice-presidente, ACM Neto.\nCaiado disse entender a dificuldade do partido em assumir sua candidatura. O União Brasil formou federação com o PP de Ciro Nogueira, que é contrário a sua candidatura. “Nessa situação eu estou buscando outro partido para me candidatar”, disse à rádio. Segundo ele, isso foi conversado com o partido no Natal e no Ano-Novo – ele passou as duas datas em Salvador – e durante a celebração da Lavagem do Bonfim, principal festa religiosa de Salvador, em 15 de janeiro, da qual Caiado participou ao lado de ACM Neto a quem chama de “meu irmãozinho”.